EQS-News: ALPHA Augmented Services AG: Alpha Augmented Services AG geht Partnerschaft mit globalem Logistikunternehmen SEKO Logistics ein

Alpha Augmented Services AG geht Partnerschaft mit globalem Logistikunternehmen SEKO Logistics ein Zug (Schweiz) / Chicago (USA), 24. August 2023. Alpha Augmented Services AG (Alpha Augmented Services), ein Pionier im Bereich der softwaregesteuerten Transportoptimierung, ist eine strategische Partnerschaft mit SEKO Logistics (SEKO), dem führenden Unternehmen für globale End-to-End-Logistik, eingegangen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird SEKO die KI-gestützte Softwarelösung von Alpha Augmented Services in sein Dienstleistungsportfolio integrieren, um diese sowohl bestehenden als auch potenziellen Kunden anzubieten. Durch diese Partnerschaft erhalten die Kunden von SEKO Zugang zu einer hochmodernen KI-gestützten Verladungs- und Verpackungsoptimierung, die eine erhebliche Reduzierung der Logistikausgaben und der CO2-Emissionen ermöglicht. Darüber hinaus wird diese Partnerschaft das Engagement von SEKO bei der Vereinfachung des komplexen Bereichs der Logistik verstärken. Massimo Rossetti, CEO von Alpha Augmented Services: „Unsere Zusammenarbeit mit SEKO ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die Logistiklandschaft mit Hilfe von Daten und Technologie zu verbessern. Wir freuen uns über die Bündelung unsere Kräfte mit einem weltweit führenden Logistikunternehmen, das unseren kundenzentrierten und wertorientierten Ansatz widerspiegelt. Gemeinsam werden wir unsere Kunden in die Lage versetzen, die Effizienz ihrer Lieferkette zu steigern und gleichzeitig wirtschaftliche und ökologische Vorteile zu erzielen." Hans Hickler, President Americas bei SEKO, kommentiert: „Die Lösung von Alpha Augmented Services ergänzt das Produktportfolio für unsere Kunden. Die schnelle Integration in bestehende Arbeitsabläufe und das Software-as-a-Service-Modell sorgen für minimale Anfangsinvestitionen. Der greifbare wirtschaftliche Return on Investment ist beträchtlich, während gleichzeitig die CO2-Emissionen sofort reduziert werden. Für uns sind Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit eng miteinander verknüpft und die Optimierung von Verladung und Verpackung ist ein Bereich, der die kollektive Aufmerksamkeit der gesamten Lieferkette verdient." Über Alpha Augmented Services Alpha Augmented Services wurde von erfahrenen internationalen Logistikexperten und KI-Spezialisten gegründet und wird von namhaften Investoren und Pionieren globaler, milliardenschwerer Transport- und Logistikunternehmen unterstützt. Das Ziel von Alpha Augmented Services ist es, ökonomische und ökologische Verbesserungen in der Logistikbranche voranzutreiben und so einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Emissionsreduktion zu leisten. Die Lösung von Alpha Augmented Services identifiziert ineffizienten und kostspieligen Leerraum in der Logistik und behebt diese durch Maßnahmen, wie die Bestimmung geeigneter Containerabmessungen, die Optimierung der Paletten-Bestückung und die Berechnung der idealen Mengenauslastung oder Artikelanordnung für jeden Versandprozess. Dieser transformative Ansatz kann ein Drittel der Containerkapazitäten einsparen, die derzeit auf dem Seeweg verschifft werden. Die Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und kann innerhalb weniger Wochen implementiert und eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.alphaaugmented.com. Über SEKO Logistics SEKO Logistics blickt auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Logistik zurück und ist ein globaler End-to-End-Logistikpartner, der vom Verlader bis zum Verbraucher keine Wünsche offenlässt. SEKO bietet einen kundenorientierten Service, fachliche Zuverlässigkeit und technologieorientierte Versandlösungen, die die Lieferketten der Kunden zu einem Wettbewerbsvorteil machen. Mit über 150 Niederlassungen in mehr als 60 Ländern hilft SEKO Ihnen, mit der Geschwindigkeit des globalen Handels Schritt zu halten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden sie unter www.sekologistics.com. Pressekontakt Alpha Augmented Services AG edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

alpha@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 90550554

