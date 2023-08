GNW-Adhoc: Blackford und Brainreader kündigen kommerzielle Partnerschaft zur Bereitstellung von fortschrittlichen Werkzeugen zur medizinischen Bildanalyse und diagnostischen Bewertung für Gesundheitsdienstleister an

^EDINBURGH, Schottland und KOPENHAGEN, Dänemark, Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE)

-- Blackford, der bahnbrechende Anbieter von KI-Plattformen und -Lösungen für die strategische Bildgebung, und Brainreader, ein führender Anbieter von automatisierter medizinischer Bildanalysesoftware für das Gehirn, haben heute eine kommerzielle Partnerschaft bekanntgegeben, um medizinischen Fachkräften fortschrittliche medizinische Bildanalyse- und Diagnosetools zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Partnerschaft wird die innovative Bildanalysesoftware von Brainreader, einschließlich der fortschrittlichen volumetrischen Software für das Gehirn, in die fortschrittliche KI-Plattform für medizinische Bildgebung von Blackford integriert. Das Plattform- und Serviceangebot von Blackford bietet medizinischen Fachkräften Zugang zu einem breiten Portfolio an medizinischen KI- Lösungen, die die klinische Effizienz steigern und die Ergebnisse für die Patienten verbessern. Durch die Integration der fortschrittlichen Bildanalysesoftware von Brainreader in die Blackford-Plattform kann Blackford Gesundheitsdienstleistern ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse und Bewertung komplexer Gehirnzustände anbieten, das in ihren bestehenden Arbeitsablauf integriert ist. ?Blackford hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheitsdienstleistern maßgeschneiderte, erstklassige KI-Lösungen anzubieten, um ihre diagnostische Genauigkeit und klinische Effizienz zu verbessern", so Ben Panter, CEO von Blackford. ?Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Brainreader und die Erweiterung unseres marktführenden KI-Portfolios um ihre innovative Neurologie- Software." Die von der FDA zugelassene und mit dem CE-Zeichen versehene Software Neuroreader(®) verwendet intelligente Algorithmen, um MRT-Bilder des Gehirns zu analysieren und genaue Messungen des Volumens von Gehirnstrukturen, einschließlich des Gesamtvolumens und des Volumens des Hippocampus, zu liefern. Diese Technologie kann bei der Diagnose verschiedener neurodegenerativer Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit helfen. Die Software ist benutzerfreundlich, schnell und zuverlässig und liefert medizinischen Fachkräften genaue und umsetzbare Ergebnisse, die zu besseren Ergebnissen für die Patienten führen können. Neuroreader ist auch für die kürzlich ausgegebenen, erstattungsfähigen CPT III-Codes 0865T und 0866T für die quantitative MRT- Längsschnittanalyse des Gehirns geeignet. ?Wir freuen uns, mit Blackford zusammenzuarbeiten, um unsere innovative Software zur Messung des Hirnvolumens Fachleuten im Gesundheitswesen weltweit zugänglich zu machen", so Mads Fiig, CEO von Brainreader. ?Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserer Mission, medizinischen Fachkräften die fortschrittlichsten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um genaue Diagnosen und Behandlungspläne zu erstellen." Über Blackford Blackford ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI in der Radiologie und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Krankenhäusern und bahnbrechenden Technologieanbietern. Wir agieren als strategischer KI-Partner und bieten Zugang zu einer erprobten Kernplattform, maßgeschneiderten Dienstleistungen und einem Portfolio von mehr als 100 Anwendungen, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen, den Wert von KI zu erschließen und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern. Unsere Zusammenarbeit und die kürzlich erfolgte marktübliche Übernahme durch Bayer stellen sicher, dass unsere Kunden und Partner die Unterstützung und langfristige Sicherheit haben, die sie für erfolgreiche KI-Strategien benötigen. Um mehr über den maßgeschneiderten Ansatz von Blackford für KI-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.blackfordanalysis.com (http://www.blackfordanalysis.com/), und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/blackford) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/blackford-analysis-ltd/). Über Brainreader Brainreader wurde 2011 gegründet und ist ein führender Anbieter von Software für die automatische medizinische Bildanalyse. Die Software nutzt intelligente Algorithmen zur Analyse medizinischer Bildgebung und bietet eine der umfassendsten Lösungen zur Erkennung akuter Anomalien im Gehirn. Diese fortschrittliche Technologie hilft dem medizinischen Personal, lebensbedrohliche Fälle zu priorisieren und die Patientenversorgung zu beschleunigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Nick Cole, VP Marketing, Blackford, E-Mail: nick.cole@blackfordanalysis.com (mailto:nick.cole@blackfordanalysis.com) Telefon: +44 7812164790 Omar Gallardo Rocha, President, Brainreader Inc., E-Mail: ogr@brainreader.net (mailto:ogr@brainreader.net) Mobil: +1 352 250 519 °