Kampf gegen Inflation: Türkische Notenbank hebt Leitzins stärker als erwartet an

ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Notenbank hat angesichts der hohen Inflation den Leitzins deutlich stärker als erwartet angehoben. Der Leitzins steigt um 7,5 Prozentpunkte auf 25,0 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Ankara nach ihrer geldpolitischen Sitzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Leitzins von 20,0 Prozent gerechnet. Es war die dritte Zinserhöhung in Folge. Der Leitzins liegt aber weiter unter der Inflationsrate, die im Juli auf 47,8 Prozent gestiegen war. Mit dem großen Zinsschritt am Donnerstag dürften die Notenbanker daher auch versucht haben, ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation zu untermauern. Die vor allem seit Mai im Wert nochmals deutlich gefallene türkische Lira legte am Devisenmarkt zu Euro und US-Dollar zu./jsl/jkr/mis