Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 24.08.2023 Kursziel: 124,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Zum ersten Halbjahr 2023 gut auf Kurs Auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen bewegte sich die CEWE Stiftung & Co. KGaA nach den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2023 bei allen relevanten GuV-Positionen in der oberen Hälfte der eigenen Prognosekorridore. Damit sehen wir die Gesellschaft sehr gut für die zweite Jahreshälfte und dabei insbesondere für das Schlussquartal mit dem wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft positioniert. Denn das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing dürfte noch deutlich von der im Zuge der Post-Corona-Normalisierung trotz anhaltend hoher Inflation und hoher Flugpreise wieder kräftig gestiegenen Reiselust der Menschen profitieren. Gerade in der jetzigen Urlaubszeit und vor allem bei den auch wieder stark nachgefragten Fernreisen entstehen besonders viele Bilder, die dann für die Erstellung hochwertiger individueller Fotoprodukte wie dem CEWE FOTOBUCH, Wandbildern, Kalendern, Grußkarten usw. zur Verfügung stehen. Dabei sind bisher auch unverändert keine nennenswerten Auswirkungen der Inflation auf das Bestellverhalten der Kunden erkennbar. Aber auch die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck, die nun mit ihren optimierten Strukturen nach Corona gut aufgestellt sind und bei denen das (Vor-)Weihnachtsgeschäft ebenfalls einen Schwerpunkt bildet, sollten sich in der zweiten Jahreshälfte weiterhin positiv entwickeln. Insgesamt sind wir daher überzeugt, dass die Oldenburger Fotospezialisten ihre Jahresziele erreichen oder gegebenenfalls sogar übertreffen können. Zudem bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von gut 66 Prozent zum Halbjahresende auch bilanziell weiterhin sehr solide aufgestellt. Auf Basis unseres auf 124 Euro angehobenen Kursziels weist die CEWE-Aktie derzeit ein Potenzial von gut 42 Prozent auf. Daher erachten wir das aktuell unter die Marke von 90 Euro gedrückte Kursniveau als eine sehr günstige Gelegenheit, den Anteilsschein zu "Kaufen". Zudem bietet das Papier bei Ansatz unserer Dividendenschätzung eine ordentliche Ausschüttungsrendite von 2,9 Prozent, wobei wir auch zukünftig weiter steigende Dividenden erwarten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27615.pdf

