Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Jewgeni Prigoschin

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Jewgeni Prigoschin:

"Ist er tot? Nach dem Absturz eines Privatjets in Russland war Mittwochabend noch unklar, ob Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sich tatsächlich an Bord befunden hatte. (...) Prigoschin hatte den höchsten Frevel begangen, den es in Russland gibt - er hatte vor aller Welt die Macht des Präsidenten in Frage gestellt. Genau zwei Monate nach dem Wagner-Aufstand fiel nun der Jet vom Himmel. Dabei zählte Prigoschin lange zu jenen, die dank persönlicher Nähe zu Putin reich und mächtig wurden. Wie aus dem Petersburger Kleinkriminellen in der Seilschaft seines Gönners ein schwerreicher Unternehmer und Söldnerchef wurde, ist typisch im System Putin. Gut ging das, solange Prigoschin nützlich war und die Drecksarbeit machte, zuletzt an der Front in der Ukraine. (...) Seit dem Wagner-Aufstand wurde Prigoschin ins Exil gedrängt und systematisch entmachtet. Und es gab viele, die ihm ein baldiges Ende voraussagten."/al/DP/he