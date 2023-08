Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Einbürgerungsrecht

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Einbürgerungsrecht:

"Wie die Bundesregierung die Voraussetzungen für die Turbo-Einbürgerung nach nur drei Jahren wirklich messbar machen will, bleibt bislang unklar. Solche Dinge werden in der Praxis viele Fragen aufwerfen. Und klar muss auch sein, dass es bei den abgefragten Sprachkenntnissen keine Abstriche geben darf, um mangelnde Integration nicht zu manifestieren. Zudem braucht es zwingend mehr Kapazitäten in den Behörden, um die von der Wirtschaft geforderte Erleichterung des Staatsangehörigkeitsrechts auch umzusetzen. Die modernsten Einbürgerungsparagrafen nützen nichts, wenn die Anträge sich in den Amtsstuben stapeln."/al/DP/he