Tesla startet eigenen Bahnshuttle zur Fabrik in Grünheide

Verkehr

Grünheide (dpa/bb) - Die bisher einzige E-Auto-Fabrik von Tesla in Europa wird mit einem eigenen Zug-Shuttle an das öffentliche Bahnnetz angebunden. Der neue Shuttle solle ab 4. September zwischen dem Bahnhof Erkner (Kreis Oder-Spree) und dem Werksgelände in Grünheide in Brandenburg fahren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Der Zug soll von Montag bis Freitag knapp 60 Mal pro Tag auf der Strecke pendeln und damit allein zum Schichtwechsel mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt auf das Werksgelände bringen.

Der Zug ist nach Angaben von Tesla kostenlos und kann auch von Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Er soll den bestehenden Busshuttle zwischen Erkner und der Fabrik ersetzen und einen Shuttle von Fangschleuse entlasten - und damit auch Autoverkehr rund um die Stadt Erkner. Das Brandenburger Landesamt für Bauen und Verkehr hatte den Shuttle im Februar genehmigt. Die Inbetriebnahme war bereits für das zweite Quartal 2023 - zwischen April und Juni - vorgesehen.

Tesla produziert seit März 2022 offiziell Elektroautos in Grünheide bei Berlin. Dort waren nach bisherigen Angaben von Tesla zuletzt rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt.