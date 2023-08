UN beklagen vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten in Ukraine

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der Bombardements Russlands in der Ukraine beklagen die Vereinten Nationen vorsätzliche Angriffe gegen Zivilisten. "In den letzten Wochen wurden bei Angriffen auch Dutzende Zivilisten getötet", sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, am Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. In einigen Fällen seien durch aufeinanderfolgende oder doppelte Angriffe, sogenannte "Double-Tap"-Attacken, nicht nur Zivilisten getötet und verletzt, sondern auch Ersthelfer, die zur Hilfe eilten.

Diese "abscheulichen Angriffe" stellten einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar, seien inakzeptabel und müssten aufs Schärfste verurteilt werden. "Double-Tap"-Angriffe sind eine Kriegstaktik, die zum Ziel hat, herbeieilende Helfer und Zivilisten nach einem ersten Bombardement zu töten. Dafür wird das bereits getroffene Ziel - zum Beispiel ein Gebäude - nach kurzer Zeit noch einmal ins Visier genommen./scb/DP/stw