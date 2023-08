Uniqa und RBI verkaufen gemeinsame russische Versicherungstochter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Der österreichische Versicherer Uniqa und die Raiffeisen Bank International (RBI) verkaufen ihre gemeinsame russische Versicherungstochter Raiffeisen Life.

Käufer sei die russische Versicherungsgesellschaft Renaissance Life, teilte Uniqa am Donnerstag mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Verkauf richte sich nach den von den russischen Behörden vorgebenen Prozessen sowie Beschränkungen und stehe noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Uniqa hält an Raiffeisen Life 75 Prozent der Anteile, die RBI 25 Prozent. Bereits mit Kriegsausbruch hatte der Versicherer das Neugeschäft in Russland weitestgehend eingestellt. "Nun setzen wir mit dem Verkauf unserer russischen Tochtergesellschaft, die für deutlich weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes verantwortlich ist und somit eine untergeordnete Rolle in unserem Portfolio eingenommen hat, und dem damit verbundenen Rückzug konsequent den letzten Schritt in Russland", sagte Wolfgang Kindl, Vorstand Kunde & Markt International.

