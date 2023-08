WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. September 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 6. September 2023

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, 9Monatszahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen sowie Telefon-Pk DEU: MPC, Halbjahreszahlen DEU: Einhell Germany, Halbjahreszahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08:45 FRA: Geschäftsklima 8/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/23 10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/23 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Chicago Fed Herstellerindex 7/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: Erste Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, Milwaukee 09:00 DEU: Fortsetzung Videospielmesse Gamescom + 0900 Rundgang von Wirtschaftsminister Robert Habeck über die Messe + 1700 Talkrunde «Debatte Royale» - Franziska Giffey, NRW-Medienminister Nathanael Liminski, Emily Büning und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai stellen sich den Fragen der Games-Community. 10:00 DEU: Online-Pk der Deutschen Umwelthilfe zum Thema Balkonkraftwerke 10:00 DEU: Online-Tech-Talk von Bosch im Vorfeld der IAA Mobility. Mit Christoph Hartung, Vorsitzender des Geschäftsbereichs Cross-Domain Computing Solutions, sowie Sven Lanwer, Leiter des Bereiches Driver Experience bei Bosch. 11:00 DEU: Pk zur Internationalen Funkausstellung (IFA) mit Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, und Oliver Merlin, Geschäftsführer der IFA Management GmbH. Bei der Pressekonferenz soll über die Entwicklungen und Trends der Märkte in Deutschland sowie die aktuelle Entwicklung der IFA informiert werden. 12:45 DEU: Zukunftstag für ökonomische und finanzielle Bildung im Bundesministerium der Finanzen (BMF) mit Bundesfinanzminister Christian Lindner 12:45 Finanzminister Christian Lindner gibt Schüler-Workshop zu Finanzfragen wie Rente und Altersvorsorge 15:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besuchen Baustelle eines Geothermiekraftwerks, Geretsried USA: Jackson Hole Symposium der Fed Kansas City (bis 26.8.) ZAF: Abschluss 15. BRICS Gipfel in Südafrika, Johannesburg ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Verbio, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/23 08:00 DEU: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2023 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/23 08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/23 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 06/23 08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2/23 09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/23 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 8/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Nordrhein-Westfalen EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Österreich SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Verwaltungsgericht Minden verhandelt Klage zur Schließung des Schlachtbetriebs Tönnies in der ersten Corona-Phase USA: Jackson Hole Symposium der Fed Kansas City (bis 26.8.) +16.00 h Rede von Fed-Chef Jerome Powell zu "Economic Outlook" +21.00 h Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (9.30 h Online-Pk) TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 6/23 (endgültig) 10:00 EUR: Geldmenge M3 7/23 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 7/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/23 SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Bahngewerkschaft EVG gibt Ergebnis der Urabstimmung über den Schlichtervorschlag bekannt + gegen 14.00 Bekanntgabe des Ergebnisses und Beginn Sitzung Bundesvorstand + gegen 15.30 Pk (hybrid) HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Evotec, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung 11:00 DEU: Va-Q-tec, Hauptversammlung 22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen DEU: GK Software, Q2-Zahlen DEU: Invision, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/23 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/23 08:00 SWE: BIP Q2/23 08:00 SWE: Handelsbilanz 7/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/23 09:00 CZE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 USA: FHFA-Index 6/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen DNK: Lego, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 8/23 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 8/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/23 (vorab) 10:00 CHE: Credit Suisse - CFA Index 8/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 8/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 8/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 8/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/23 14:30 USA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/23 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk ifo-Bildungsbarometer mit Prof. Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, München 13:00 DEU: Pk zur Eröffnung der Internationalen Funkausstellung (IFA), Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 31. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungs-Pk, Frankfurt/M. TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Sto, Halbjahreszahlen DEU: NordLB, Halbjahreszahlen DEU: Helaba, Halbjahres-Geschäftsbericht FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/23 01:50 JPN: Industrieproduktion /723 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 07:00 FIN: BIP Q2/23 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 7/23 08:30 CHE: BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/23 08:45 FRA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 7/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q2/23 (endgültig) 11:00 BEL: BIP Q2/23 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/23 12:00 PRT: BIP Q2/23 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/23 15:45 USA: MNI Chicago PMI 8/23 SONSTIGE TERMINE DEU: «Festival der Berliner Wirtschaft - Zukunftsdialog Fachkräftegewinnung» der IHK Berlin mit Wirtschaftssenatorin und Franziska Giffey und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, Berlin 10:00 DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn + 1230 Pk mit Versicherungsaufseher Grund 10:00 DEU: «25 Jahre Proton Motor Fuel Cell - Vorstellung des neuen Produktionsstandortes» mit Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler), Fürstenfeldbruck 10:00 DEU: Jahres-Pk von Brot für die Welt, u.a. zu Entwicklungsetat im Bundeshaushalt, Getreideabkommen und Klimapolitik, Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/23 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 08:30 HUN: BIP Q2/23 (endgültig) 08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 6/23 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 8/23 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/23 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 7/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Moldawien EUR: S&P Ratingergebnis Estland ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Juli 2023 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/23 09:00 CHE: Seco: BIP Q2/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/23 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 9/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Auto- und Verkehrsmesse IAA - Pressetag DEU: Fortsetzung der Internationalen Funkausstellung (IFA) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes IRL: Ryanair, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Diesnte 8/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 8/23 08:00 RUS: PMI Dienste 8/23 09:15 ESP: PMI Dienste 8/23 09:45 ITA: PMI Dienste 8/23 09:50 FRA: PMI Dienste 8(23 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: PMI Dienste 8(23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 8(23 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugepreise 7/23 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk zur Vorstellung des neuen Markenauftritts der Fluggesellschaft Eurowings Discover DEU: Abschluss der Internationalen Funkausstellung (IFA), Berlin DEU: 70. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) - Pkw, München Eröffnung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen 09:30 CHE: SwissBanking: Pk zu Bankenbarometer 2023 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung 22:00 USA: Align Technology, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fashionette AG (außerordentliche Hauptversammlung) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/23 08:00 FIN: Handelsbilanz 7/23 (vorläufig) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 7/23 11:00 EUR: Einzelhandel 7/23 11:00 GRC: BIP Q2/23 14:30 USA: Handelsbilanz 7/23 15:45 USA: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 8/23 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk Hapag Lloyd mit Vorstandschef Rolf Habben Jansen u.a. zum aktuellen Marktumfeld, Hamburg 09:00 DEU: Online-Pk Außenhandelsverband BGA: Wirtschaftliche Lage und Perspektiven des deutschen Außenhandels, Berlin 12:00 DEU: Pk Tui-Deutschland zum Winterprogramm 2023/2024, Berlin 09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zu Klagen von Russen gegen Ukraine-Sanktionen, Luxemburg ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi