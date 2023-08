Aktien New York: US-Börsen vor Powell-Rede leicht erholt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag einen Teil ihrer Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Mit Spannung wird auf die in Kürze anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell gewartet. Anleger erhoffen sich geldpolitische Signale von der Fed. Powell spricht während der Notenbankerkonferenz in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming).

Der Dow Jones Industrial gewann kurz nach dem Handelsstart 0,60 Prozent auf 34 307,66 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,49 Prozent auf 4397,59 Zähler hoch. Der Nasdaq 100 stieg um 0,37 Prozent auf 14 871,20 Punkte./ck/he