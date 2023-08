Behörde - Waldbrände in Griechenland sind die größten in Europa seit Jahren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Athen (Reuters) - Die in Griechenland wütenden Waldbrände haben allein im Nordosten des Landes Zehntausende Hektar Land vernichtet.

Laut dem von der EU unterstützten Kopernikus-Klimawandel-Dienst handelt es sich dabei um den größten Waldbrand auf europäischem Boden seit Jahren. "Griechenland erlebt das klimatisch schwierigste Jahr in der Geschichte der Aufzeichnung und Sammlung von meteorologischen Daten", sagte der Sprecher der griechischen Regierung, Pavlos Marinakis, in Athen. Feuerwehrleute kämpften gegen insgesamt 517 Waldbrände, die seit vergangenem Freitag in ganz Griechenland ausgebrochen sind, sagte er. Die Brände würden durch hohe Temperaturen und in einigen Fällen stürmische Winde angefacht.

Waldbrände im Sommer sind in Griechenland zwar keine Seltenheit, nach Angaben der Regierung aber in diesem Jahr besonders verbreitet. Rettungskräfte haben mittlerweile die Leichen von insgesamt 19 Migranten gefunden, die sich in einem Wald nahe der Grenze zur Türkei versteckt hatten und offenbar vom Feuer überrascht wurden. Hunderte von Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen.

Die EU hat ihren zivilen Rettungsmechanismus für Hilfe aus anderen EU-Staaten aktiviert. Die Kommission hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass die griechische Feuerwehr mit acht Flugzeugen, 40 Fahrzeugen und 246 Feuerwehrleuten unterstützt würde.

