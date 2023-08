DAX Ausblick: Anleger lechzen nach Powell-Rede in Jackson Hole

Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks blicken mit Argusaugen am heutigen Freitag nach Jackson Hole (Wyoming). Insbesondere eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell gilt es im Auge zu behalten. Wenige Stunden vor seinem Auftritt notiert der DAX 40 bei rund 15.694 Punkten und damit 0,37 Prozent in der Pluszone. Die Ergebnisse des Events könnten insbesondere für die kommende Woche den entscheidenden Impuls liefern.

Marktakteure blicken in die USA: Reden durch Jerome Powell und Christine Lagarde im Fokus

Die Finanzwelt dürfte am heutigen Freitag mit großer Spannung auf Reden von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Oberhaupt Christine Lagarde auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole (Wyoming) blicken. Investoren erhoffen sich Signale, wie es mit der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks weitergeht.

Nach wie vor ist nicht klar, ob die Währungshüter Fed und EZB auf den kommenden Notenbanksitzungen im September an den berüchtigten Zinsschrauben drehen oder eine Zinspause anordnen werden.

Im vergangenen Jahr hatte sich Powell im Hinblick auf die grassierende Inflation kämpferisch gezeigt.

In der größten Volkswirtschaft der Welt lag die Kernrate der Inflation im vergangenen Monat bei 4,8 Prozent. In der Eurozone hatte diese zuletzt bei 5,3 Prozent gelegen. Beide Notenbanken streben eine Zielrate von 2,0 Prozent an.