GNW-Adhoc: Blackford und Ligence kündigen Partnerschaft bei Echokardiographie-KI an

EDINBURGH, Schottland, Aug. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, der führende

Anbieter von KI-Plattformen und -Lösungen für die strategische Bildgebung, kündigt eine Partnerschaft mit Ligence Medical AI Solutions an, um Ligence Heart auf der Blackford-Plattform verfügbar zu machen, so dass Kliniker die transthorakale Echokardiographie mit Hilfe von KI analysieren können. Ligence Heart ist eine webbasierte, vollständig integrierte Echokardiographie- Analyse-Suite, mit der Kliniker eine detaillierte automatische Analyse von Echokardiographie-Bildern unmittelbar nach deren Aufnahme durchführen können. Ligence Heart ahmt die von einem Kardiologen und einem Ultraschalldiagnostiker durchgeführten Schritte nach und führt alle Analyseschritte automatisch durch, was zu einer erheblichen Zeitersparnis bei jedem Verfahren führt. Sobald die KI- Analyse abgeschlossen ist, kann der Benutzer sie nach Bedarf genehmigen oder anpassen. ?Blackford hat es sich zur Aufgabe gemacht, KI-Anwendungen zu entwickeln, die klinische und betriebliche KI-Anwendungsfälle erweitern und einen Mehrwert für Organisationen im Gesundheitswesen schaffen," so Ben Panter, CEO von Blackford. ?Wir freuen uns, dass wir unser Kardiologie-Portfolio durch die Partnerschaft mit Ligence weiter ausbauen können." Mit einer um mindestens 30 % schnelleren Studienauswertung für bestimmte Messungen beschleunigt die Ligence Heart KI-Lösung den täglichen Arbeitsablauf und ist eine ideale Lösung für die retrospektive Analyse großer Kohorten. Die Ligence Heart KI-Lösung bietet außerdem: * Vollständig automatisierte morphometrische Messungen * Kontinuierlicher Doppler * Gepulster Doppler * Gewebedoppler * Einfache Integration mit PACS * Genauigkeit bis zu 94% (nicht schlechter als ein Kardiologe) * Standardisierte Berichterstattung * Automatisierte Erstellung von Echokardiographie-Berichten ?Durch Blackford sind Kunden in der Lage, neue KI-Tools nahtlos zu evaluieren und zu implementieren," so Dr. Dovydas Matuliauskas, Ligence-Mitgründer und Business Development Manager. ?Ligence freut sich über die Partnerschaft mit Blackford, um den Kunden den Zugang zu Ligence Heart zu erleichtern. Ligence Heart ist eine einzigartige neue KI-Anwendung, die die Schritte der Echokardiographie automatisiert, die Verfahrensdauer verkürzt und die Berichterstattung standardisiert." Ligence Heart ist in der EU CE-zertifiziert, und die FDA-Zulassung in den USA steht derzeit noch aus. Über Ligence Ligence ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf medizinische Ultraschalldiagnostik spezialisiert hat. Ligence bietet eine Lösung für die vollautomatische Analyse und Berichterstellung von 2D-Transthorax- Echokardiographie (2D-TEE)-Studien, wodurch der manuelle Arbeitsaufwand reduziert und die Berichterstattung standardisiert wird. Ligence wurde von einem Team von Medizinern gegründet, die an die Demokratisierung der 2D-TEE glauben. Um mehr über Ligence Heart zu erfahren, besuchen Sie www.ligence.io (http://www.ligence.io/) Über Blackford: Blackford ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI in der Radiologie und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Krankenhäusern und bahnbrechenden Technologieanbietern. Wir agieren als strategischer KI-Partner und bieten Zugang zu einer erprobten Kernplattform, maßgeschneiderten Dienstleistungen und einem Portfolio von mehr als 100 Anwendungen, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen, den Wert von KI zu erschließen und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern. Unsere Zusammenarbeit und die kürzlich erfolgte marktübliche Übernahme durch Bayer stellen sicher, dass unsere Kunden und Partner die Unterstützung und langfristige Sicherheit haben, die sie für erfolgreiche KI-Strategien benötigen. Um mehr über den maßgeschneiderten Ansatz von Blackford für KI-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.blackfordanalysis.com (http://www.blackfordanalysis.com/), und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/blackford) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/blackford-analysis-ltd/). Blackford Medienkontakt: Nick Cole nick.cole@blackfordanalysis.com (mailto:nick.cole@blackfordanalysis.com) Telefon: +44 7812164790