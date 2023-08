Kreml will mit Tod Prigoschins nichts zu tun haben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Neu: Peskow, Hintergrund)

Moskau (Reuters) - Das russische Präsidialamt hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin im Auftrag der Regierung zu Tode gekommen sein soll.

Alle Spekulationen in diese Richtung seien eine "absolute Lüge", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. In einem Telefonat mit Journalisten berichtete der Sprecher von Präsident Wladimir Putin weiter, die Ermittlungen zu dem Absturz vom Mittwochabend dauerten an. Putin habe Prigoschin in jüngster Zeit nicht mehr persönlich getroffen, sagte Peskow zudem.

Putin hatte am Donnerstagabend indirekt bestätigt, dass Prigoschin bei dem Absturz ums Leben kam. Er wolle den Familien aller Opfer sein aufrichtiges Beileid aussprechen, sagte Putin. Über Prigoschin fügte er hinzu: "Er war ein begabter Mensch, ein begabter Geschäftsmann, er arbeitete nicht nur in unserem Land und erzielte Erfolge, sondern auch im Ausland, insbesondere in Afrika. Er war dort mit Öl, Gas, Edelmetallen und Steinen befasst." Zu der Ursache des Absturzes am Vortag sagte Putin, es müssten die Ermittlungen abgewartet werden. Dies werde dauern.

Gefragt, ob Putin an einem Begräbnis Prigoschins teilnehmen würde, sagte Peskow, das sei unmöglich zu sagen. Putin habe einen "sehr vollen Terminkalender", fügte er hinzu. Zur Zukunft der von Prigoschin geführten Wagner-Söldner sagte Peskow, die Existenz der Gruppe habe keine rechtliche Grundlage. Allerdings habe Wagner einen großen Beitrag geleistet für die militärische Operation in der Ukraine, die Kämpfer der Söldner-Gruppe hätten "Heldentum" an den Tag gelegt. Prigoschin hatte seine Kämpfer vielfach aus russischen Gefängnissen rekrutiert.

Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiatsia hatte Prigoschin wie auch den Kommandeur der Wagner-Gruppe Dmitri Utkin am Mittwoch unter den zehn Menschen an Bord der Embraer-Maschine aufgelistet. Das Katastrophenschutz-Ministerium erklärte, es gebe keine Überlebenden. Die Maschine war den Angaben zufolge auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg und ging in der Region Twer nieder. Zur Ursache des Absturzes wurden zunächst keine gesicherten Erkenntnisse bekannt. Spekuliert wird etwa über einen Raketenabschuss oder die Explosion einer Bombe an Bord.

"INSOFERN IST DA EIN MUSTER ZU ERKENNEN"

Prigoschins Kämpfer hatten bei einer von ihm angeführten Revolte am 23. und 24. Juni die südrussische Millionenstadt Rostow am Don eingenommen. Danach hielten sie auf Moskau zu, um nach eigenen Angaben mit Betrug, Korruption und Bürokratie aufzuräumen. Putin warf Prigoschin Verrat vor und kündigte Strafen an. Der Machtkampf wurde unter Vermittlung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko beendet. Demnach erklärte sich Prigoschin dazu bereit, nach Belarus zu gehen. Im Gegenzug wurde keine Anklage gegen den Söldnerführer in Russland erhoben.

Der Bundesregierung liegen nach Angaben eines Sprechers keine eigenen Erkenntnisse über den mutmaßlichen Tod Prigoschins vor. Man habe die Berichterstattung zur Kenntnis genommen, sagte der Sprecher in Berlin und fügte hinzu: "Besonders überraschend wäre ein gewaltsames Ende Prigoschins nicht." Ein Sprecher des Auswärtigen Amts ergänzte, es handele sich zunächst um "eine innerrussische Angelegenheit". Er wies aber darauf hin, dass bereits einige Oppositionelle in Russland gewaltsam zu Tode gekommen seien. "Insofern ist da ein Muster zu erkennen." Rückschlüsse auf das Schicksal Prigoschins könnten aber noch nicht gezogen werden.

