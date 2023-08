US-Anleihen geben im Handelsverlauf weiter moderat nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag im Handelsverlauf weiter moderat geschwächelt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,10 Prozent auf 109,48 Punkte. Die Rendite stieg auf 4,24 Prozent.

In den USA sind zuletzt die Erwartungen bezüglich eines eher restriktiven Kurses der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation bekräftigt worden, nachdem am Donnerstag veröffentlichte Konjunkturdaten robust ausgefallen waren. Während der derzeit stattfindenden geldpolitischen Tagung der Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming galt daher die besondere Aufmerksamkeit der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell.

Diese enthielt aber nichts wirklich Neues. Signale einer möglichen Zinspause im September waren nicht auszumachen. Powell hob stattdessen erneut die Bereitschaft der Fed hervor, die Zinsen, wenn erforderlich, weiter anzuheben. Zugleich wolle die US-Notenbank jedoch umsichtig vorgehen. Obendrein sagte er, dass ein fortgesetztes Wachstum über dem Trend eine weitere Straffung erforderlich machen könnte./ck/he