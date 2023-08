WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. September 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 8. September 2023

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07.00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (9.30 h Online-Pk) 10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 6/23 (endgültig) 10:00 EUR: Geldmenge M3 7/23 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 7/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/23 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu amtlichem Erntebericht 2023 14:00 DEU: Bahngewerkschaft EVG gibt Ergebnis der Urabstimmung über den Schlichtervorschlag bekannt + gegen 14.00 Bekanntgabe des Ergebnisses und Beginn Sitzung Bundesvorstand + gegen 15.30 Pk (hybrid) USA/CHN: US-Handelsministerin Raimondo besucht China (bis 30.8.) HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Evotec, Halbjahreszahlen (detailliert) (14.00 h Pk) 07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen (detailliert) 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung 11:00 DEU: Va-Q-tec, Hauptversammlung 22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen DEU: GK Software, Q2-Zahlen DEU: Invision, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/23 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/23 08:00 SWE: BIP Q2/23 08:00 SWE: Handelsbilanz 7/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/23 09:00 CZE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 USA: FHFA-Index 6/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk zu Vorstellung DIHK-Energiewende-Barometer 2023 mit DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derecks USA/CHN: US-Handelsministerin Raimondo besucht China (bis 30.8.) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen DNK: Lego, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 8/23 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 8/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/23 (vorab) 10:00 CHE: Credit Suisse - CFA Index 8/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 8/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 8/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 8/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/23 14:30 USA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/23 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 ESP: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister +15.00 Pk DEU: Halbzeit-Klausur des Bundeskabinetts + 12.00 Pk Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner 10:00 DEU: Pk ifo-Bildungsbarometer mit Prof. Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik, München 13:00 DEU: Pk zur Eröffnung der Internationalen Funkausstellung (IFA), Berlin USA/CHN: US-Handelsministerin Raimondo besucht China (bis 30.8.) ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 31. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen 09:00 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungs-Pk, Frankfurt/M. 22:00 CAN: Lululemon Athletica, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Helaba, Halbjahres-Geschäftsbericht USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/23 01:50 JPN: Industrieproduktion /723 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 07:00 FIN: BIP Q2/23 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/23 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 7/23 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 7/23 08:30 CHE: BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/23 08:45 FRA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 7/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q2/23 (endgültig) 11:00 BEL: BIP Q2/23 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/23 12:00 PRT: BIP Q2/23 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/23 15:45 USA: MNI Chicago PMI 8/23 SONSTIGE TERMINE DEU: «Festival der Berliner Wirtschaft - Zukunftsdialog Fachkräftegewinnung» der IHK Berlin mit Wirtschaftssenatorin und Franziska Giffey und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, Berlin 10:00 DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn + 1230 Pk mit Versicherungsaufseher Grund 10:00 DEU: «25 Jahre Proton Motor Fuel Cell - Vorstellung des neuen Produktionsstandortes» mit Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler), Fürstenfeldbruck 10:00 DEU: Jahres-Pk von Brot für die Welt, u.a. zu Entwicklungsetat im Bundeshaushalt, Getreideabkommen und Klimapolitik, Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/23 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 08:30 HUN: BIP Q2/23 (endgültig) 08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 6/23 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 8/23 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/23 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 7/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Moldawien EUR: S&P Ratingergebnis Estland SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Unternehmenstag 2023 «Wie familienfreundlich ist die deutsche Wirtschaft?» u.a. mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus und DIHK-Präsident Peter Adrian ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Juli 2023 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/23 09:00 CHE: Seco: BIP Q2/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/23 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 9/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility- Pressetag DEU: Fortsetzung der Internationalen Funkausstellung (IFA) HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes DEU: Kfz-Neuzulassungen 8/23 IRL: Ryanair, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Diesnte 8/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 8/23 06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheidung 08:00 RUS: PMI Dienste 8/23 09:15 ESP: PMI Dienste 8/23 09:45 ITA: PMI Dienste 8/23 09:50 FRA: PMI Dienste 8(23 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: PMI Dienste 8(23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 8(23 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugepreise 7/23 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Erste Lesung des Haushalts 2024 im Bundestag 10:00 DEU: Pk zur Vorstellung des neuen Markenauftritts der Fluggesellschaft Eurowings Discover DEU: Abschluss der Internationalen Funkausstellung (IFA), Berlin DEU: 70. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) - Pkw, München Eröffnung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen 09:30 CHE: SwissBanking: Pk zu Bankenbarometer 2023 10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung 22:00 USA: Align Technology, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fashionette AG (außerordentliche Hauptversammlung) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/23 08:00 FIN: Handelsbilanz 7/23 (vorläufig) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 7/23 09:30 DEU: IfW, Konjunkturprognose 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/23 11:00 GRC: BIP Q2/23 14:30 USA: Handelsbilanz 7/23 15:45 USA: PMI Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 8/23 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk Hapag Lloyd mit Vorstandschef Rolf Habben Jansen u.a. zum aktuellen Marktumfeld, Hamburg 09:00 DEU: Online-Pk Außenhandelsverband BGA: Wirtschaftliche Lage und Perspektiven des deutschen Außenhandels, Berlin 12:00 DEU: Pk Tui-Deutschland zum Winterprogramm 2023/2024, Berlin 09:30 LUX: EU-Gericht urteilt zu Klagen von Russen gegen Ukraine-Sanktionen, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 12:00 FRA: SCOR, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Compugroup Medical, Capital Markets Day DEU: Home24, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 8/23 06:30 NLD: Konsumausgaben 7/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 7/23 (vorab) 07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 8/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 7/23 08:00 NOR: Industrieproduktion 7/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/23 09:00 CHE: SNB Devisenreserven 8/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/23 11:00 DEU: RWI, Konjunkturprognose 11:00 DEU: Pk ifo-Konjunktur-Prognose mit ifo-Konjunkturchef Prof. Timo Wollmershäuser und dem Leiter des ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, Prof. Andreas Peichl 11:00 EUR: BIP Q2/23 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/23 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Beginn eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M. 09:30 DEU: Beginn Hauptverhandlung in einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag, Frankfurt/M. 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zur Wiederholung von Asylanträgen in Deutschland, Luxemburg 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum gerichtlichen Rechtsschutz bei missbräuchlichen Klauseln, Luxemburg ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 DEU: VDA, Abschluss-Pk zur IAA Pkw, München TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/23 07:00 FIN: Industrieproduktion 7/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/23 09:00 AUT: Industrieproduktion 7/23 11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/23 11:00 GRC: Industrieproduktion 7/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/23 (endgültig) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/23 18:00 RUS: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) 21:00 USA: Konsumentenkredite 7/23 EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Schweden EUR: S&P Ratingergebnis Österreich, Bayern, Montenegro EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Belgien SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag mit Haushaltsberatungen und Heizungsgesetz mit einer Debatte zum Einzeletat des Arbeitsministeriums sowie einer Schlussrunde zum Haushaltsgesetz +1230 Debatte und Abstimmung über das Heizungsgesetz 10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens IND: Vor dem G20-Gipfel (9.-10. September) Die Staats- und Regierungschefs der G20 kommen am Wochenende in der indischen Hauptstadt Neu Delhi zusammen. ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 9. SEPTEMBER TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/23 IND: Beginn des G20-Gipfels in Neu Delhi (bis 10.9.23) ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi