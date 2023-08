Jäger der Rendite: Lernen von den besten Lehren der erfolgreichsten Investoren!

Investieren ist eine Kunst, die über Generationen hinweg von den Meistern des Handels perfektioniert wurde. Die erfolgreichsten Investoren haben nicht nur beträchtlichen Reichtum angehäuft, sondern auch zeitlose Prinzipien aufgestellt, die als Richtschnur für angehende Investoren dienen können.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der besten Lehren der berühmtesten Investoren. Namentlich sind dies Warren Buffett, André Kostolany und Jesse Livermore.

Warren Buffett: Auch mit bald 93 Jahren kein bisschen müde

Warren Buffett, oft als „Orakel von Omaha“ bezeichnet, ist bekannt für seine rationalen und langfristigen Ansätze. Eine seiner prominentesten Lehren lautet: „Investiere niemals in ein Unternehmen, dessen Geschäft du nicht verstehst“.

Warren Buffett gilt als scharfer Analyst und Fundamentalist. Mit seinem Zitat unterstreicht er die Wichtigkeit, nur in das zu investieren, was man auch versteht. Es ist besser, ein langjähriger Kunde des Unternehmens zu sein als ein Börsenspekulant, der nicht mehr als den Kurstitel der Aktie kennt. Denn: Nur fundiertes Wissen und tiefes Verständnis über das zugrunde liegende Geschäft bilden eine solide Grundlage für Anlageentscheidungen.

André Kostolany: Spekulant aus Passion

Auch André Kostolany brachte wichtige Einsichten in den Börsenhandel ein. Eine davon lautet: „Wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren, wer kein Geld hat, muss spekulieren“.

Diese einfache, aber tiefgründige Aussage unterstreicht die Risikobereitschaft und den finanziellen Spielraum eines jeden Anlegers. Es gilt, die eigenen finanziellen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen und danach zu handeln. Hier wird auch deutlich, dass ein Kleinanleger Risiken eingehen muss, um überhaupt Fuß fassen zu können. Erst wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, könnte es sich lohnen, auf risikoärmere Geschäfte zu setzen.

Jesse Livermore: Der wahrscheinlich erfolgreichste Trader aller Zeiten

Jesse Livermore, ein legendärer Trader des frühen 20. Jahrhunderts, prägte eine eher kritische Sicht auf den Aktienmarkt. Eines seiner für mich wichtigsten Zitate lautet: „Der Aktienmarkt ist niemals offensichtlich. Er wurde geschaffen, um die meisten Menschen die meiste Zeit über zu täuschen.“

Livermore warnt hier vor der trügerischen Einfachheit der Märkte und ermutigt dazu, nicht leichtgläubig zu sein. Kritische Analysen, Geduld und viel Börsenpsychologie könnten daher ein wichtiger Schlüssel sein, um die verborgenen Chancen zu erkennen.

Noch einmal Warren Buffett

Zum Schluss noch ein wichtiger Rat von Warren Buffett: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind“.

Der wohl beliebteste Investor aller Zeiten betont damit einmal mehr die Bedeutung von Konträrinvestitionen. In Zeiten übermäßiger Gier am Markt sollte man demnach äußerst vorsichtig sein, während man in Zeiten von Angst und Unsicherheit Chancen nutzen kann. Die Regel ermutigt Anleger, gegen den Strom zu schwimmen und langfristige Wertpotenziale zu erkennen.

Antizyklisches Investieren ist eigentlich eine einfache Strategie. Jedoch spielt die eigene Psyche einem meist einen Streich. Auch mag man die schnellen Erholungstendenzen am Markt unterschätzen.

Fazit

An der Börse geht es nicht nur um Zahlen und Statistiken, sondern auch um Weisheit und psychologische Einsicht. Die Lehren von Warren Buffett, André Kostolany oder Jessie Livermore bieten uns Anlegern zeitlose Orientierungspunkte.

Letztlich liegt der Schlüssel zum Erfolg in einer ausgewogenen Kombination aus Bildung, Geduld, Risikomanagement und der Fähigkeit, langfristige Perspektiven von kurzfristigen Trends zu unterscheiden.

Der Artikel Jäger der Rendite: Lernen von den besten Lehren der erfolgreichsten Investoren! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2023