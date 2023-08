Blatt - VCI fordert in Brandbrief Führung von Scholz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Kurz vor der Kabinettsklausur in Meseberg warnt der Verband der Chemischen Industrie (VCI) vor den Folgen einer Deindustrialisierung in Deutschland und nimmt den Bundeskanzler in die Pflicht.

"Olaf Scholz muss klare Führung zeigen und die drohende wirtschaftliche Schieflage zur Chefsache machen", zitiert die "Augsburger Allgemeine" (Montagausgabe) aus einem Brandbrief von VCI-Präsident Markus Steilemann. Die Politik müsse das Vertrauen in den Standort zurückgewinnen. Deutschland stehe im Herbst an einem Scheideweg. Es entscheide sich, "ob wir als erfolgreicher Industriestandort eine Zukunft haben". Die Lage sei ernst. Deutschland brauche "eine aktive Industriepolitik auf allen politischen Ebenen, die umgehend wirkt und langfristig Sicherheit gibt".

Für Ende September ist laut VCI ein Chemiegipfel mit den Spitzen der Branche im Kanzleramt geplant. Der Brief an Scholz ist nach Angaben des Verbandes der erste Brandbrief in der Geschichte des Verbandes.

