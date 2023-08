DAX® - Das entscheidende Risikolevel

Letzte Woche Montag thematisierten wir an dieser Stelle das Phänomen „dreier negativer Wochenkerzen“ in Folge beim DAX®. Eine solche Verlustserie ist eher selten, kommt nur in weniger als 10 % aller Fälle vor, und begünstigt in der Folgewoche letztlich eine Gegenbewegung. Obwohl Anlegerinnen und Anleger zwischenzeitlich noch einmal zittern mussten, letztlich kam nach drei Mal „rot“ tatsächlich „weiß“ (siehe Chart). Dabei verblieb die jüngste Wochenkerze innerhalb des Pendants der Vorwoche. Der dadurch entstehende Innenstab sorgt für ein erstes Stabilisierungsindiz, doch so wirklich gewonnen ist noch nichts. Diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSL) mahnen weiter zur Vorsicht. Anhand des DAX®-Wochencharts kann man derzeit vor allem eine technisch sinnvolle Risikoabgrenzung vornehmen. Schließlich gilt es, ein Abgleiten unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.497 Punkten) sowie unter die jüngsten Tiefs vom August und Juli bei 15.469/15.456 Punkte unbedingt zu verhindern. Letztlich markiert diese Zone die Schwelle zwischen der aktuellen Seitwärtsbewegung und einer Topbildung. Eine Auflösung der o. g. „inside week“ – Realität bei einem Spurt über die Marke von 15.900 Punkten – würde dagegen die größten DAX®-Rückschlaggefahren bannen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.