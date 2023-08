Dax mit positivem Wochenstart

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Steigende Kurse in Fernost haben strahlen positiv auf den deutschen Aktienmarkt aus. Der Dax schloss mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 15.792,61 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex einen Gewinn von rund 0,4 Prozent verbucht. Der MDax der mittelgroßen Titel gewann am Montag 1,07 Prozent auf 27.287,46 Zähler.

Die chinesische Regierung hatte erstmals seit 15 Jahren die sogenannte Stempelsteuer gesenkt, die in China auf gehandelte Aktien erhoben wird. Die Zinssorgen an den Börsen gerieten etwas in den Hintergrund, sind aber nicht vom Tisch.