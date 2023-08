EQS-News: OLB erhält verbessertes ESG-Rating

EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): ESG

PRESSE-INFORMATION Oldenburg, 28. August 2023 OLB erhält verbessertes ESG-Rating S&P Global würdigt Fortschritte bei den Nachhaltigkeitsaktivitäten

Neubewertung führt OLB in das obere Viertel der Branche Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) wird für ihr anhaltend hohes Engagement bei den Nachhaltigkeitsaktivitäten belohnt. Nachdem die Bank von der renommierten Agentur S&P Global bei ihrem ersten ESG-Rating überhaupt im März dieses Jahres mit 30 Punkten bewertet wurde, erhöhte S&P Global das Rating in einer aktualisierten Prüfung nun auf 35 Punkte. Damit gehört die OLB im internationalen Bankenvergleich zum oberen Viertel aller bewerteten Institute, der Branchendurchschnitt im ESG-Rating liegt gegenwärtig bei 29 Punkten.



„Dieses gute Ergebnis freut uns sehr, es ist eine Belohnung für das Geleistete und ein zusätzlicher Ansporn, den eingeschlagenen Weg bei unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten konsequent fortzusetzen“, sagt Holger Sandker, Head of Sustainability der OLB, „im März haben wir gesagt, das erste Rating ist ein Meilenstein und wir streben eine kontinuierliche Weiterentwicklung an. Schön, dass S&P Global unser Engagement so schnell anerkannt hat.“ Insbesondere die gegenüber der vorherigen Prüfung stark verbesserte Transparenz der OLB im Umweltbereich überzeugte die Agentur in ihrer Einschätzung.



Erneut hat die insbesondere für ihre Ratingtochter Standard & Poor’s (S&P) bekannte Agentur auf der Grundlage von mehr als 100 Kriterien analysiert und eingeordnet, inwieweit die OLB in den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) wesentliche Aspekte der Nachhaltigkeit im Bankgeschäft berücksichtigt.



Unabhängige, externe Ratings wie das ESG-Rating von S&P Global geben sowohl Kunden als insbesondere auch institutionellen Anlegern und Investoren am Kapitalmarkt verlässliche Orientierung für Finanzierungen und Investitionsentscheidungen. Eine der vom ersten Schritt an erfüllten Anforderungen ist beispielsweise die transparente Berichterstattung zu verschiedenen ESG-Aspekten auf der Unternehmenswebsite. Auf www.olb.de/nachhaltigkeit informiert die OLB umfangreich über ihren Ansatz und ihre Ziele in punkto Nachhaltigkeit, ihr Leitbild, ihre ESG-Policy und weitere relevante Punkte.

