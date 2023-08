Goldpreis steigt wieder über 1.900 Dollar – das ist diese Woche wichtig

Trotz restriktiver Äußerungen durch Fed-Chef Jerome Powell auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole kann sich der Goldpreis zu Wochenbeginn oberhalb von 1.900 Dollar behaupten. Neben neuen Inflationsdaten dürften Anleger insbesondere die US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag im Auge behalten.

Mit rund 1.914 Dollar je Feinunze (Kassa) verhält sich der Kurs nahezu neutral gegenüber dem Schlusskurs des vorherigen Handelstages.

Wirtschaftssymposium in Jackson Hole bringt keine klaren Erkenntnisse

Das am Samstag zu Ende gegangene Treffen im US-amerikanischen Jackson Hole dürfte in Anlegerkreisen dies- und jenseits des Atlantiks Fragezeichen hinterlassen haben. Die Investoren erhofften sich neue Hinweise über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik in den USA. Einen klaren Fingerzeig ließ Fed-Chef Jerome Powell abermals vermissen.

Die US-Notenbank müsse möglicherweise die Zinssätze weiter anheben, um die immer noch zu hohe Inflation einzudämmen, so Powell am Freitag auf einer Jahresversammlung in Jackson Hole, Wyoming.

Auf der einen Seite zeigte man sich erleichtert über den Rückgang der Teuerung von ihren Höchstständen. Auf der Gegenseite wurde betont, dass das 2-Prozent-Ziel in den USA nebst Eurozone noch nicht erreicht sei. Powell hatte gesagt, dass man angesichts der erzielten Fortschritte in den kommenden Sitzungen „vorsichtig vorgehen“ könne. Allerdings habe sich die Wirtschaft seiner Meinung nach nicht so stark abgekühlt wie erwartet. Zudem zeige sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust.