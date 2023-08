Grünen-Fraktion erfreut über SPD-Zuspruch zu Industriestrompreis

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundestagsfraktion hat sich erfreut gezeigt über die Unterstützung aus der SPD-Bundestagsfraktion für einen staatlich vergünstigten Industriestrompreis. "Und wir hoffen, wenn es schon zwei Bundestagsfraktionen sind, dass wir auch gemeinsam dann alle Koalitionspartner davon überzeugen können, dass am Ende die Einigung auch steht für einen Industriestrompreis", sagte die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge am Montag in Berlin. "Dafür wollen wir jetzt gemeinsam werben." Dröge äußerte sich am Rande einer Klausur des erweiterten Vorstands der Grünen-Bundestagsfraktion.

Die SPD-Bundestagsfraktion wollte am gleichen Tag ein Konzept für einen Industriestrompreis beschließen. Die Fraktionsspitze schlägt fünf Cent pro Kilowattstunde für zunächst fünf Jahre vor. Damit sollen besonders stark von hohen Energiekosten betroffene Unternehmen entlastet werden. Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist bislang skeptisch.

Nach Vorstellung der Grünen solle für einen "Brückenzeitraum", für die 20er Jahre, der Strompreis auf 6 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden, damit Unternehmen Planbarkeit hätten, sagte Dröge. Das solle auslaufen, wenn die Stromkosten durch den Ausbau der erneuerbaren Energien sänken./hrz/DP/ngu