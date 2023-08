Jones Index: Auf Messers Schneide

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average musste in der abgelaufenen Handelswoche erneute Verluste verzeichnen und hält sich derzeit im Bereich der Nackenlinie einer vorausgegangenen inversen SKS-Formation auf. Zeitweise konnten die Verluste in der letzten Woche eingedämmt werden, was wiederum eine potenzielle Trendwendekerze im Wochenchart hinterlassen hatte. Gelingt ein Turnaround an dieser Stelle, könnten einmal mehr wieder die Rekordstände aus 2021 in den Fokus der Investoren rücken.

Zu genau sollten es Anleger mit den Schlussnotierungen um die Nackenlinie verlaufend bei 34.360 Punkten nicht nehmen, wichtig hierbei ist der Stabilisierungsansatz zum Ende der abgelaufenen Handelswoche. Sollten Käufer wieder in die Märkte zurückströmen und den Dow weiter stabilisieren, könnte an dieser Stelle durchaus ein Turnaround gelingen und das vollständige Kurspotenzial aus der inversen SKS-Formation umsetzen.

Erste Hinweise auf ein solches Szenario würden sich durch einen Anstieg über 34.820 Punkte ergeben, Kursgewinne an 35.029 Punkte und darüber 35.382 Zähler wären dann stark anzunehmen. Von einem echten Durchbruch dürfte aber erst darüber gesprochen werden.

Unerwartete Kursverluste unter 34.000 Punkte würden dagegen die Bemühungen der Anleger der letzten Monate zunichtemachen, Verluste auf 33.605 und rund 33.000 Punkte müssten zeitnah einkalkuliert werden. Im schlimmsten Fall werden noch einmal die Niveaus der beiden Schultern um 32.540 Punkten einem Test unterzogen.