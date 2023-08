KORREKTUR/Russland: Erneut Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt

(Berichtigung: Satz im letzten Absatz entfernt)

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Luftabwehr hat offiziellen Angaben zufolge in der Nacht zum Montag erneut einen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Eine Richtung Moskau fliegende Drohne sei in der Nähe von Ljuberzy südöstlich der Hauptstadt zerstört worden, teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin am Montagmorgen in seinem Telegram-Kanal mit. Es gebe keine Schäden oder Verletzte, schrieb Sobjanin weiter. Rettungskräfte seien vor Ort. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Morgen mit, es habe sich um einen weiteren Versuch Kiews gehandelt, einen "Terroranschlag mit einem unbemannten Luftfahrzeug" auf dem Territorium Russlands zu verüben.

Zuvor war in der Nacht der Flugbetrieb an den Flughäfen der russischen Hauptstadt vorübergehend ausgesetzt worden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Luftverkehrsdienste berichtete, ohne jedoch Gründe für die Störung des Luftverkehrs zu nennen.

Immer wieder hat es in den vergangenen Wochen Berichte aus Russland über solche Drohnenangriffe gegeben. Die Ukraine verteidigt sich seit nunmehr 18 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg./gma/DP/stk