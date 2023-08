China-Stimmung zu negativ | Wall Street im Urlaub

Wir sehen eine leicht negative Stimmung und man merkt in New York, dass sich viele Marktteilnehmer diese Woche im Urlaub befinden. Um 16 Uhr MESZ werden die viel beachteten JOLTS für den Juli gemeldet. Die Anzahl der Job Openings sollen im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken sein, von 9,58 auf 9,52 Millionen. Was Einzelwerte betrifft, stehen der Elektro-Einzelhändler Best Buy im Fokus. Die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal konnten die Ziele der Wall Street schlagen, wobei die Umsatzaussichten für das Gesamtjahr reduziert werden. An den Ertragszielen hält man trotzdem fest. Nach dem Closing werden die Zahlen von Box, HP Enterprises und HP gemeldet.



