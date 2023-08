Dax startet mit Plus - Kurserholung setzt sich fort

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Mit der Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung Chinas und angesichts leicht sinkender Kapitalmarktzinsen hat sich am Dienstag die Erholung des deutschen Aktienmarktes vom Wochenbeginn fortgesetzt. Der Leitindex Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent auf 15.841 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Titel stieg am Morgen um 0,5 Prozent auf 27.432 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone zeigte sich ebenfalls etwas fester.