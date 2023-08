DAX® - „swing low“: Basis einer Erholung?

Nach drei Mal „rot“ folgte in der vergangenen Woche tatsächlich eine (gerade noch) „weiße“ Kerze. Auch in die neue Woche startete der DAX® erfolgreich. Wirkliche Anschlusskäufe waren nach der freundlichen Eröffnung zwar nicht zu verzeichnen – aufgrund des Feiertages in Großbritannien vielleicht auch keine ganz große Überraschung. Dennoch wird das Tief vom vergangenen Freitag (15.579 Punkte) von zwei höhergelegenen Tiefs eingerahmt, wodurch in der Konsequenz ein sog. „swing low“ entsteht. Dieses Phänomen markiert häufig kurzfristige Wendepunkte. Unter dem Strich bestehen also Erholungschancen. Das Hoch vom 24. August bei 15.897 Punkten definiert dabei ein erstes Erholungsziel, ehe die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.949 Punkten) einen weiteren wichtigen Widerstand absteckt. Das Stresslevel schlechthin bilden dagegen unverändert die jüngsten beiden Tiefs vom August und Juli bei 15.469/15.456 Punkten im Zusammenspiel mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.418 Punkten). Unter diese Schlüsselzone sollte der DAX® in Zukunft nicht mehr zurückfallen, denn ansonsten schlägt die derzeitige Schiebezone in eine Topbildung um.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

