Dax zur Eröffnung erneut höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Nach dem freundlichen Wochenbeginn wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag erneut höher starten.

Positive Impulse aus China hatten den deutschen Leitindex am Montag um ein Prozent auf 15.793 Punkte steigen lassen. Die Regierung in Peking startete eine Kampagne, um den schwächelnden Aktienmarkt anzukurbeln und das Vertrauen der Anleger in die angeschlagene Wirtschaft zu stärken.

Auch nach dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole treiben Investoren weiter Zinssorgen um. Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der amerikanischen und europäischen Zentralbank erhoffen sich Anleger daher von in dieser Woche anstehenden Inflations- und Konjunkturdaten. Den Auftakt macht die Teuerungsrate für Deutschland im August, die am Mittwoch veröffentlicht wird.

Auf Konjunkturseite stehen im Tagesverlauf Daten zur Verbraucherstimmung sowohl in Deutschland als auch in den USA an. Angesichts der Hoffnung auf ein Abebben der Inflationswelle hatte sich die Laune der deutschen Verbraucher im August wieder aufgehellt. Von Reuters befragte Analysten rechnen für September mit einer minimalen Besserung des GfK-Konsumklimaindex auf minus 24,3 von minus 24,4.

Auf Unternehmensseite durchforsten Investoren die endgültigen Halbjahreszahlen von Evotec. Das Biotech-Unternehmen hatte Ende Juli mitgeteilt, dass ein schwerer Cyber-Angriff im Frühjahr die Firma in diesem Jahr Umsatz und Gewinn koste. Evotec teilte nun mit, die gesenkte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zu bestätigen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.792,61

Dax-Future

15.866,00

EuroStoxx50

4.293,69

EuroStoxx50-Future

4.316,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.559,98 +0,6 Prozent

Nasdaq

13.705,13 +0,8 Prozent

S&P 500

4.433,31 +0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

32.268,09 +0,3 Prozent

Shanghai

3.134,35 +1,2 Prozent

Hang Seng

18.490,61 +2,0 Prozent

