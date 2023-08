Devisen: Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0825 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0808 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm, allerdings zumeist aus der zweiten Reihe und daher mit geringerer Marktrelevanz. Aus Deutschland und Frankreich werden Indikatoren zur Verbraucherstimmung erwartet. In den USA wird ebenfalls eine Umfrage unter Verbrauchern veröffentlicht. Hinzu kommen Zahlen vom Immobilienmarkt, dessen Entwicklung für die Stimmung der Konsumenten ebenfalls von Bedeutung ist./bgf/mis