EQS-News: CAPTIQ GmbH: € 150 Millionen Refinanzierung für Kredite an Kammerberufler

PRESSEMITTEILUNG Frankfurt, den 29. August 2023 € 150 Millionen Refinanzierung für Kredite an Kammerberufler CAPT IQ und Anadi Bank gehen Kooperation ein

Digitale Kreditplattform erweitert Refinanzierungsportfolio

Weichen auf Wachstum gestellt

Anträge können ab Anfang September gestellt werden (www.captiq.com) Das Frankfurter FinTech CAPTIQ hat nach der BayernInvest ein Bankinstitut für die Vergabe von Krediten an Kammerberufler gewonnen. Die Anadi Bank aus Österreich wird handverlesener Finanzierungspartner von CAPTIQ. Erneut wurde CAPTIQ dabei von INNOFINCENTA beraten. Die durch CAPTIQ vorgeprüften Darlehensanträge werden von der Anadi Bank nach deren Kreditprüfung auf das eigene Kreditbuch genommen. Dafür wurde ein maßgeschneiderter Kreditprüfungsprozess entwickelt, der die für CAPTIQ typische schnelle Prüfung und Auszahlung der Darlehen innerhalb weniger Tage weiterhin gewährleistet. „Durch die enge Zusammenarbeit zwischen CAPTIQ und Anadi ist ein On-Balance-Sheet-Kreditprozess entstanden, der für Kammerberufler in Deutschland seinesgleichen suchen wird“, kommentiert Lorenz Beimler, Co-Geschäftsführer von CAPTIQ. Die Anadi Bank stellt für die Finanzierungen für Kammerberufler (Ärzte, Apotheker, Juristen, Steuerberater, etc.), zum Start ein Refinanzierungskontingent von bis zu € 150 Millionen zur Verfügung. Eine Auszahlung der unbesicherten Kredite bis € 250.000 erfolgt innerhalb weniger Werktage. Grundlage dafür ist der komplett digitale und effiziente Prüfprozess, der nach einer, nur wenige Minuten dauernden Beantragung über das CAPTIQ-Portal, ein automatisiertes Scoring vornimmt. „Wir haben die Kreditaufnahme für Kammerberufler durch einen disruptiven Off-Balance-Sheet-Kreditprozess enorm vereinfacht und beschleunigt. Künftig werden wir unseren Kunden und deren Beratern mit der Anadi Bank eine weitere Finanzierungsmöglichkeit anbieten. Durch die tiefe prozessuale Abstimmung mit der Bank wird dieser On-Balance-Sheet-Kreditprozess weiterhin allen unseren Qualitätskriterien gerecht und ein echtes Erlebnis für unsere Kunden“, kommentiert Soraya Braun, Co-Geschäftsführerin von CAPTIQ. Anadi Bank mit starkem Fokus auf Digitalisierung von Finanzdienstleistungen Die Kredite werden auf die Bilanz der Anadi Bank verbucht und nach deutschem Recht vergeben. Der bewährte CAPTIQ-Prozess wurde auf die individuellen Erfordernisse des neuen Finanzierungspartners Anadi Bank abgestimmt. Die Bonitätsprüfung und Kreditentscheidung obliegen ausschließlich der Anadi Bank. „Durch die Zusammenarbeit mit CAPTIQ ergibt sich für uns nicht nur ein vielversprechendes Neugeschäftspotenzial, sondern auch ein großer Schritt in den deutschen Markt. CAPTIQ ist dafür der ideale Partner, mit einer tiefen Verwurzelung im Markt und einem breiten Netzwerk. Die Anadi Bank etabliert sich mit diesem neuen Angebot als Vorreiter bei digitalen KMU-Bankkrediten im deutschsprachigen Raum“, sagt Christian Kubitschek, CEO der Anadi Bank. Digitaler Antragsprozess und Kreditprüfung erweitert mit On-Balance-Sheet-Prozess Neben dem bereits bestehenden, digitalen Off-Balance-Sheet-Prozess werden über CAPTIQ künftig auch durch die Anadi Bank geschäftliche Vorhaben, wie beispielsweise die Anschaffung von Ausstattung oder Geräten, das Bereitstellen von Betriebsmitteln oder Liquidität, Modernisierung oder Erweiterung des Geschäftsbetriebs oder Umschuldungen finanziert, ohne dass dafür das Stellen von Sicherheiten weiterhin erforderlich wäre. Seit dem Marktstart der CAPTIQ-Plattform wurden Kredite in der Bandbreite von Euro 10.000 bis 250.000 vergeben, das durchschnittliche Kreditvolumen beträgt Euro 120.000. Die Laufzeiten variieren zwischen sechs Monaten und 10 Jahren. Durch die präzise, auf Kammerberufler abgestimmte Ermittlung der Bonität und die daraus abgeleitete Kundenselektion, weist CAPTIQ seit nunmehr knapp zwei Jahren eine Kreditausfallrate von null Prozent aus. Über CAPTIQ CAPTIQ ist die erste Kreditplattform, welche die Vergabe von Krediten maßgeschneidert an Kammerberufler digitalisiert, bspw. für die Einrichtung einer Praxis oder einer Kanzlei. Neben einer eigens verwalteten Off-Balance-Sheet-Refinanzierungsstruktur kooperiert das Unternehmen auch mit handverlesenen Finanzierungspartnern, z.B. Banken und bietet Finanzierungen mit bis zu 10 Jahren Laufzeit bis 250.000 Euro zu marktgängigen Konditionen an. Neben bilanzierenden Rechtsformen (z. B. GmbHs) werden auch die für Kammerberufe typischen nicht-bilanzierenden Rechtsformen (z. B. Freiberufler, GbRs) bedarfsgerecht bedient. Finanziert werden Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, Architekten, Beratende Ingenieure, Rechtsanwälte & Notare, Vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die Darlehen können durch die Kammerberufler direkt oder über deren Berater beantragt werden. Aus Capital und IQ wird CAPTIQ! Wir stehen für eine neue und intelligente Form der Finanzierung. Mehr unter www.captiq.com Über Anadi Bank Die Anadi Bank setzt neben den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance auf das Hauptwachstumsfeld Digital Banking. Daher baut das Institut sein digitales Angebot konsequent und mit Nachdruck aus. Am österreichischen Markt platzierte die Bank bereits erfolgreich den digitalen Konsumentenkredit und das Tablet-Based Banking, welches unter den Marken „MARIE“ (Kooperation mit Tabakfachgeschäften) und „Anadi Connect“ (Kooperation mit Finanzdienstleister:innen) angeboten wird. Am deutschen Markt hat die Anadi Bank seit ihrem Einstieg im Jahr 2021 mit dem digitalen KMU-Betriebsmittelkredit bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt, die sie in den kommenden Jahren zur weiteren Expansion im digitalen KMU-Kreditbereich nutzen will. Die strategische Partnerschaft mit CAPTIQ für deutsche Kammerberufler unterstreicht dieses Commitment. Die digitale DNA des Instituts wird auch im bankinternen Digital-Bereich sichtbar, in dem bereits mehr als 40 % (exklusive Filialnetz) der rund 250 Mitarbeiter:innen der Anadi Bank tätig sind. Für die rund 58.000 Kund:innen sowie als Hausbank zahlreicher Unternehmen in Handel, Industrie und Immobilien und vieler Gemeinden und Institutionen der öffentlichen Hand setzt das Institut die Vorteile von langjährigen Vertrauensbeziehungen zwischen Kund:innen und Kundenbetreuer:innen, hoher Innovationskraft, digitaler Kompetenz und schlanken Strukturen ein. Mehr unter www.anadibank.com Ansprechpartner für Rückfragen: Schwarz Financial Communication Frank Schwarz Tel.: +49 611 580 2929 0 schwarz@schwarzfinancial.com

