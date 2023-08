EUR/USD - Ein gemischtes Bild

Seit Monaten setzt sich der Euro im Vergleich zum US-Dollar mit dem aus dem Jahr 2008 stammenden Basisabwärtstrend (auf Monatsbasis akt. bei 1,0964 USD) auseinander. Dass die EUR-Erholung seit Herbst 2022 auf diesem Niveau ins Stocken gerät, ist also wenig verwunderlich und schlägt sich zudem in mehreren negativen Kerzenmustern nieder. Nach einem sog. „shooting star“ im Juli droht der August in der Ausbildung eines „bearish engulfing“ zu enden. In der hohen Zeitebene lautet die Botschaft deshalb: Um die knapp 1-jährige EUR-Erholung fortzusetzen, bedarf es einer Überwindung des langfristigen Baissetrends. Kurzfristig geht es dagegen vor allem um eine Stabilisierung im Bereich der 200-Tages-Linie (akt. bei 1,0805 USD). Im Tagesbereich kann aber noch von einer Folge steigender Hoch- und steigender Tiefpunkte ausgegangen werden, d. h. in der kurzen Frist liegt gemäß der Dow-Theorie ein Aufwärtstrend vor. Bei solch divergierenden Signalen können sich Anlegerinnen und Anleger auch mal zurücklehnen bis sich ein klareres Bild abzeichnet. Als strategischer „support“ fungiert weiterhin die Haltezone bei 1,05/1,03 USD (Tiefs von 2015/17), welche durch ein Fibonacci-Level (1,0595 USD) noch zusätzlich verstärkt wird.

EUR/USD (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

