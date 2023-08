GNW-Adhoc: Twelve Capital Insurance Bond Strategie - Markt-Update

^ZÜRICH, Schweiz, Aug. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Versicherungssektor hat

sich in der schwierigen ersten Jahreshälfte 2023 gut behauptet, vor allem im Vergleich zum breiteren Gesamtmarkt. Wir sind überzeugt, dass er auch dann widerstandsfähig sein wird, wenn die Märkte in der zweiten Jahreshälfte volatil bleiben. Die erste Jahreshälfte 2023 war geprägt von den Problemen der US- Regionalbanken, den Verlusten, die den AT1-Inhabern der Credit Suisse auferlegt wurden und die viele Anleger dazu veranlassten, diesen Strukturen gegenüber vorsichtiger zu sein, sowie von den fortgesetzten Zinserhöhungen der Zentralbanken, um die Inflation zu zügeln. In einem rezessiven Umfeld mit höheren Zinsen sind die Versicherer unserer Meinung nach besser positioniert als andere Unternehmenssektoren, insbesondere Unternehmen mit höherem Fremdkapitalanteil. Die Versicherungsunternehmen haben im bisherigen Jahresverlauf eine solide Solvenz und robuste Gewinne erzielt, was die defensive Natur des Sektors im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld festigt. Angesichts der aktuellen Renditen sind Investment Grade-Anleihen als Einstiegsmöglichkeit sehr attraktiv geworden, aber auch für viele Anleger eine Möglichkeit, ihre festverzinslichen Anlagen angesichts der schwierigeren makroökonomischen Trends neu zu positionieren. Nach Ansicht von Twelve Capital und unter Berücksichtigung der Markttendenzen ist der Versicherungssektor derzeit einer der attraktivsten im Bereich Investment Grade. Für weitere Informationen wenden sie sich bitte an Twelve Capital unter: +41 44 5000 120 info@twelvecapital.com (mailto:info@twelvecapital.com) °