Großaktionäre leiten bei Fondshaus GAM Machtwechsel ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Großaktionär Xavier Niel schießt über seine Beteiligungsvehikel 20 Millionen Franken in das angeschlagene Fondshaus GAM ein.

Die sofortige kurzfristige Finanzierung diene der Deckung des Liquiditätsbedarfs von GAM, wie die Schweizer Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Über die Zeit solle die Kapitalspritze durch eine Wandelanleihe im Volumen von rund 25 Millionen Franken abgelöst werden. Voraussetzung sei allerdings, dass die GAM-Aktionäre auf einer auf den 27. September angesetzten außerordentlichen Generalversammlung grünes Licht für die Transaktion geben.

Bei dem Anlass will Niel auch den Verwaltungsrat mit eigenen Kandidaten bestücken, hieß es in einer Mitteilung. Der bestehende Verwaltungsrat trete zurück. Der derzeitige GAM-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, die neuen Kandidaten zu wählen. Die Gesellschaft des französischen Milliardärs wolle in den kommenden Tagen zudem einen Kandidaten für den Posten des neuen Firmenchefs vorstellen. Zusammen mit dem Vermögensverwalter Bruellan hält Niel 9,6 Prozent an GAM. "Der heutige Tag ist ein entscheidender Schritt in der Umstrukturierung und Aufwertung eines der bekanntesten Vermögensverwaltungsunternehmen der Branche", erklärte Bruellan-Chef Antoine Spillmann.

Zu dem Machtwechsel kommt es, nachdem die britische Liontrust in der vergangenen Woche mit der geplanten Übernahme von GAM Schiffbruch erlitten hatte. Am Dienstag zog Liontrust die Offerte, die nur 33,5 Prozent der GAM-Eigner angenommen hatten, formell zurück. Vontobel-Analyst Andreas Venditti erklärte, er begrüße die Finanzierungsvereinbarung. Die erfolgreiche Umsetzung des Umbaus von GAM werde viel Zeit und Geld erfordern.

(Bericht von Oliver Hirt; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)