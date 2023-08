RBI-Chef - Russland-Exit ist eine Frage der Umsetzung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Alpbach (Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist nach den Worten von Bankchef Johann Strobl zu einem Rückzug aus Russland bereit.

Die Frage sei aber immer noch, wie das umgesetzt werden könnte. "Wir sind bereit, zu verkaufen oder einen Spin off zu machen, aber es braucht die Genehmigung von vielen russischen Behörden und europäischen", sagte der Manager bei der Veranstaltung "European Forum Alpbach" am Dienstag. Die Komplexität dieses Unterfangens sei nicht zu unterschätzen. "Wir müssen das akzeptieren. Ich weiß, dass das viele Menschen nicht mögen, aber ich kann diese Realität nicht ändern". Einen Zeitrahmen, bis wann eine Lösung gefunden werde, könne er nicht nennen. "Es ist ein fortlaufender Prozess".

Bei Vergleichen mit Investmentbanken, die das Land verlassen hätten, müsse man sehen, dass die RBI vor dem Krieg rund drei Millionen Kunden in Russland bedient habe, erläuterte Strobl. "Für diese Menschen müssen wir den Service weiterhin anbieten". Der Manager betonte, wenn man die Eigentümerschaft einer Bank inne habe, "bedeutet das nicht, dass man damit machen kann was man will". "Wir haben Millionen ausgegeben, um eine Lösung zu finden. Eine Lösung, um hier und dort Genehmigungen zu erhalten".

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)