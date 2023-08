Russland will auch nach Tod von Wagner-Chef in Mali aktiv bleiben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Vereinigte Nationen (Reuters) - Russland hat nach dem Tod von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin die Fortsetzung von Aktivitäten in afrikanischen Staaten angekündigt.

"Russland wird seinerseits Mali und anderen interessierten afrikanischen Partnern weiterhin umfassende Unterstützung auf bilateraler, gleichberechtigter und gegenseitig respektvoller Basis gewähren", sagte der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanskij am Montag im UN-Sicherheitsrat. Bisher haben rund 1000 Söldner der Gruppe Wagner, deren Chef Prigoschin war, die Militärregierung in Mali im Kampf gegen Islamisten unterstützt. Auch in anderen westafrikanischen Staaten sind die Söldner aktiv.

Im Juni wurde der UN-Einsatz Minusma in Mali beendet, nachdem die Militärjunta die UN-Soldaten aufgefordert hatte, das Land zu verlassen. Zuvor war es unter anderem zu Streitigkeiten über Wege zurück zur Demokratie gekommen. Stattdessen setzten die Militärs auf die russischen Söldner. Nach UN-Angaben hat der Islamische Staat seit Abzug der internationalen Soldaten das unter seiner Kontrolle stehende Gebiet im Mali nahezu verdoppeln können.

(Bericht von Michelle Nichols, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)