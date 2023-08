USA: Verbrauchervertrauen trübt sich überraschend merklich ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August merklich eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel im Vergleich zum Vormonat um 7,9 Punkte auf 106,1 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit 116,0 Punkten gerechnet. Merklich verschlechtert haben sich sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen./jsl/he