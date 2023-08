DAX® - Starker August-Schlussspurt

Das gestern beschriebene „swing low“ bei 15.579 Punkten hat sich als das erwartete Sprungbrett und damit als Basis einer DAX®-Erholung erwiesen. Dabei hat das Aktienbarometer sogar eine Mini-Kurslücke bei 15.805 Punkten gerissen. Als erstes Erholungsziel hatten wir die Widerstandszone aus dem Hoch vom 24. August bei 15.897 Punkten und der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.945 Punkten) definiert, die dann gestern auch prompt erreicht wurde. Die jüngsten Kursavancen quittiert der trendfolgende MACD mit einem neuen Kaufsignal – und zwar auf dem niedrigsten Stand des Jahres. Der Indikator sorgt also für zusätzlichen Rückenwind. Jenseits der o. g. Glättung steckt das Hoch vom 10. August bei 16.060 Punkten die nächste Hürde ab, zumal hier derzeit auch das obere Bollinger Band (16.066 Punkte) verläuft. Die kleinen Bodenbildungen in den Chartverläufen des Nasdaq-100® bzw. des S&P 500® verbessern die Ausgangslage weiter. Dennoch beim DAX® auch der Blick gen Süden: Hier definiert das o. g. Mini-Gap eine erste Rückzugsmarke, ehe das eingangs angeführte „swing low“ eine weitere Unterstützung darstellt. Von strategischer Bedeutung sind indes unverändert die Tiefs bei 15.469/15.456 Punkten in Verbindung mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.427 Punkten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

