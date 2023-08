Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,32 Prozent auf 132,07 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,56 Prozent.

Belastet wurde der Anleihemarkt durch neue Inflationsdaten. In Nordrhein-Westfalen, dem einwohnerstärksten Bundesland, ist die Teuerung im August leicht gestiegen. Am frühen Nachmittag veröffentlicht das Statistische Bundesamt gesamtdeutsche Zahlen. Es wird mit einem leichten Rückgang der Jahresrate gerechnet.

Daneben stehen zur Wochenmitte eine ganze Reihe weiterer Wirtschaftszahlen auf dem Programm. In Europa wird unter anderem das monatliche Konjunkturbarometer der EU-Kommission erwartet. In den USA veröffentlicht die Regierung Wachstumszahlen für das zweite Quartal. Außerdem werden Daten vom Arbeitsmarkt bekannt gegeben./bgf/mis