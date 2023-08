Ethereum Kurs steigt wieder über 1.700 Dollar – Gerichtsurteil in den USA lässt aufhorchen

Ether-Anleger haben zur Wochenmitte zunächst wieder aufatmen können. Ein positives Gerichtsurteil in den USA beschert einer gesamten Branche Aufwind. Hintergrund für die Erholung ist ein Urteil im Streit zwischen dem Krypto-Vermögensverwalter Grayscale und der US-Börsenaufsicht SEC.

Der Ethereum Kurs legt vor diesem Hintergrund um rund fünf Prozent auf 1.716 Dollar je Einheit zu.

Rückendeckung von US-Gericht für Krypto-Vermögensverwalter Grayscale

Der Anbieter Grayscale Investments hat bei einem US-Bundesgericht Rückendeckung erhalten, um den ersten Bitcoin-ETF auf Spotbasis in den Vereinigten Staaten an die Startlinie zu bringen. Ein Berufungsgericht in der Hauptstadt Washington sagte, dass die SEC den Antrag auf Zulassung für den ersten börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs hätte genehmigen sollen. Als Grund wurden Ähnlichkeiten zwischen dem börsengehandelten Spot-Fonds und dem bereits genehmigten Bitcoin-Futures-ETF genannt.

Der US-Börsenaufseher hatte im Juni den Antrag abgelehnt und verwies damals auf den Anlegerschutz. Zahlreiche weitere Anträge für ähnliche Produkte wurden daraufhin ebenfalls abgelehnt.

Binnen 45 Tagen können Grayscale und die SEC Berufung einlegen.