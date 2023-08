Gouverneur: Drohnenangriff auf Bucht von Sewastopol

SEWASTOPOL (dpa-AFX) - Russischen Angaben zufolge haben ukrainische Streitkräfte in der Nacht zum Mittwoch die Bucht von Sewastopol am Schwarzen Meer mit Drohnen angegriffen. Das russische Militär befinde sich in Kampfbereitschaft und wehre den Angriff ab, schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim, Michail Raswoschajew, am Mittwochmorgen in seinem Telegram-Kanal. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Zuletzt gab es verstärkt Meldungen über ukrainische Angriffe auf militärische Objekte der seit 2014 von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.