Offenbar Militärputsch in Gabun nach Präsidentenwahl

Libreville (Reuters) - Im zentralafrikanischen Gabun hat es wenige Tage nach der Präsidentenwahl offenbar einen Militärputsch gegeben.

Nur kurz nachdem die Wahlkommission Präsident Ali Bongo zum Sieger erklärte, gab eine Gruppe ranghoher Offiziere am Mittwoch im Fernsehen bekannt, die Macht übernommen und Bongo abgesetzt zu haben. Die Wahl werde für nichtig erklärt, staatliche Institutionen aufgelöst und die Grenzen bis auf weiteres geschlossen. Wo Bongo sich aufhielt war unklar. Er wurde zuletzt bei der Stimmabgabe am Samstag gesehen. Seine Familie regiert das ölreiche Land mit 2,3 Millionen Einwohnern seit 56 Jahren. Einem Reuters-Reporter zufolge waren in der Hauptstadt Libreville nach der Ankündigung des Militärs Schüsse zu hören. Auf den Straßen blieb es jedoch ruhig.

Sollte der Militärputsch erfolgreich sein, wäre es bereits der achte in West- und Zentralafrika seit 2020. Zuletzt hatte das Militär im Juli im Niger geputscht und Präsident Mohamed Bazoum gestürzt. Um die verfassungsgemäße Ordnung wieder herzustellen, hat sich die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas notfalls zu einem militärischen Eingreifen bereiterklärt, setzt aber primär auf eine diplomatische Lösung. Gabun gehört nicht der 15 Mitglieder umfassenden Staatengruppe an. Auch in Mali, Guinea, Burkina Faso und im Tschad hat das Militär zuletzt die Macht übernommen. Ein weiterer Putsch dürfte die Situation in der Region weiter destabilisieren. Auch für die Europäische Union sei das ein großes Thema, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die EU-Verteidigungsminister würden sich mit der Lage in Gabun befassen. Die frühere Kolonialmacht Frankreich erklärte, die Entwicklung in Gabun genau zu beobachten. Näher ging Ministerpräsidentin Elisabeth Borne zunächst nicht darauf ein.

FURCHT VOR UNRUHEN

"Im Interesse des gabunischen Volkes, haben wir beschlossen, den Frieden zu verteidigen und das derzeitige Regime zu beenden", teilten die putschenden Offiziere in einer Stellungnahme mit. Einer von ihnen las die Erklärung im Fernsehen vor. Er war umringt von etwa einem Dutzend anderer Offiziere, alle in Militärbekleidung. Sie stellten sich als Mitglieder des Komitees des Übergangs und der Wiederherstellung der Institutionen vor. Zu den staatlichen Institutionen, die sie auflösten, gehören die Regierung, das Parlament, das Verfassungsgericht und die Wahlkommission. Sie werfen Bongo vor, den Ölreichtum des Landes nicht zugunsten der Bevölkerung zu nutzen. Gabun ist Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec).

Bereits nach der Wahl am Samstag hatte es Furcht vor Unruhen gegeben. Erstmals wurden gleichzeitig der Präsident, das Parlament und auf kommunaler Ebene gewählt. Bereits 2016 war es nach Bongos Sieg zu Unruhen gekommen. Dies wäre seine dritte Amtszeit. Bongo habe bei der Abstimmung 64,27 Prozent der Stimmen erhalten, erklärte die Wahlkommission am Mittwoch. Sein Hauptkonkurrent Albert Ondo Ossa komme mit 30,77 Prozent an zweiter Stelle. Vorwürfe des Wahlbetrugs wies Bongos Team zurück.

Nach der Wahl sperrte die Regierung das Internet und verhängte nächtliche Ausgangssperren. Es bestehe die Gefahr von Desinformation im Netz. Fehlverhalten müsse verhindert und die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet werden, hieß es zur Begründung. Wenige Stunden nach der Ankündigung des Militärs schien das Internet nach Angaben eines Reuters-Reporters wieder zu funktionieren.

Im Januar 2019 war ein Putschversuch nach nur wenigen Stunden gescheitert. Zwei der mutmaßlichen Putschisten waren erschossen, andere festgenommen worden.

