Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Flugblatt-Affäre

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Flugblatt-Affäre:

"25 Fragen zur Flugblatt-Affäre muss Aiwanger schriftlich und zur Zufriedenheit des größeren Koalitionspartners beantworten, um im Kabinett bleiben zu können. (...) Söder sucht sich und seine Partei abzusichern für den Fall, dass noch etwas auftaucht, das im Widerspruch zu den Einlassungen Aiwangers steht. (...) Weil er auf Gedeih und Verderb auf die Fortsetzung des Bündnisses mit den Freien Wählern angewiesen ist, hob der CSU-Chef hervor, dass Koalitionen nicht am Schicksal einzelner Personen hingen. (...) Für Söder steht in dieser Affäre nicht nur sein Amt in München auf dem Spiel, sondern auch die Chance, Kanzlerkandidat der Union zu werden. Dazu brauchte er ein besseres Wahlergebnis als vor fünf Jahren. Doch wie Söder sich auch entscheidet, nachdem die 25 Fragen beantwortet sind: Er wird Wähler enttäuschen."/DP/jha