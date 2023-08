Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Ukraine

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Ukraine:

"Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Hochfahren der eigenen Rüstungsindustrie ankündigt, zeigt, dass er nicht mehr damit rechnet, auf Dauer vom Westen mit Waffen ausgestattet zu werden. Denn auch dessen Regierungen wollen Erfolge sehen. Die Rüstungsmilliarden, Panzer und Munition, die ins ukrainische Kriegsgebiet geschickt werden, müssen vor der heimischen Bevölkerung gerechtfertigt werden. So mutet es wenig erstaunlich an, dass auf internationaler Ebene im Hintergrund bereits an Ideen gebastelt wird, wie dieser Krieg zu beenden sein könnte. Selenskyj selbst deutet erste vorsichtige diplomatische Linien an und sprach erstmals von einer möglichen Demilitarisierung statt einer Rückeroberung der besetzten Halbinsel Krim. Ob Russland sich darauf einlassen würde? Es wird wohl darauf ankommen, wer in den kommenden Monaten am meisten vom Abnutzungskrieg geschwächt wird."