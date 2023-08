Silberpreis steigt gen 25 Dollar – Anleger hoffen auf Zinspause

Getragen durch die Hoffnung auf ein Ende im Zinszyklus der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) klettert der Silberpreis wieder gen 25-Dollar-Marke. Anleger hoffen zusehends auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft und damit auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds.

Fed-Watch-Tool der CME Group signalisiert Chance von über 90 Prozent für Pause im Zinserhöhungszyklus

Dem vielbeachteten Fed-Watch-Tool der CME Group zufolge notiert die Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause auf der kommenden Fed-Notenbanksitzung am 20. September bei 90,5 Prozent. Vor einem Tag hatte diese noch 86 Prozent und vor einer Woche 88 Prozent betragen.

Das Wirtschaftssymposium in Jackson Hole (Wyoming) hatte Ende vergangener Woche zwar keine neuen Erkenntnisse in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik hervorgebracht. Allerdings klopfen Marktakteure in dieser Woche entsprechende Wirtschaftsdaten nach geldpolitischen Hinweisen ab.