DAX 40 steigt wieder gen 16.000 Punkte – EU-Inflation und NFPs im Blick

Der DAX 40 ist am Donnerstag und damit einen Tag vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten wieder gen 16.000-Punkte-Marke geklettert. Anleger hoffen weiterhin auf ein Ende im Zinszyklus der USA. Gleichzeitig trotzen Investoren enttäuschenden Zahlen aus dem Reich der Mitte. Die Entwicklung der EU-Inflation dürfte die jüngste Euphorie zudem bremsen.

Anleger trotzen enttäuschenden China-Daten

Im verarbeitenden Gewerbe gestaltete sich die Wirtschaftstätigkeit in China offiziellen Angaben zufolge den fünften Monat in Serie rückläufig. Der sogenannte nicht-verarbeitende Gewerbesektor verlor im August ebenfalls an Dynamik.

China wird nicht zuletzt auch als Konjunkturlokomotive für den Rest der Welt angesehen. Unter dem Strich gestaltet sich die Lage in der chinesischen Wirtschaft weiterhin herausfordernd.