DAX® - Ausgeglichenes Sentiment

Nach drei weißen Tageskerzen in Folge gönnte sich der DAX® gestern eine Atempause. Unter dem Strich hat das Aktienbarometer damit dem Widerstand in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.942 Punkten) Tribut gezollt. Aufgrund des frischen MACD-Kaufsignals sowie der günstigen charttechnischen Ausgangslage in den USA (siehe Analyse zwei) favorisieren wir weiter eine DAX®-Erholung. Oberhalb des angeführten gleitenden Durchschnitts steckt die Kombination aus dem Hoch vom 10. August bei 16.060 Punkten und dem oberen Bollinger Band (akt. bei 16.044 Punkten) das nächste Erholungsziel ab. Wie so oft am Donnerstag noch ein Blick auf die Börsenstimmung: Einmal pro Woche fragt die American Association of Individual Investors (AAII) US-Privatanleger: „bullish – bearish oder neutral, auf Sicht der kommenden sechs Monate“. Aktuell halten sich die jeweiligen Prozentsätze fast die Waage, d. h. der Erkenntnisgewinn der Sentimenterhebung hält sich derzeit in Grenzen. Auf der Unterseite markiert beim DAX® dagegen das Mini-Gap vom Vortag (15.805 Punkte) eine erste Rückzugsmarke. Von strategischer Bedeutung sind indes unverändert die Tiefs bei 15.469/15.456 Punkten in Verbindung mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.435 Punkten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

