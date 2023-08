Deutsche Anleihen legen merklich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag merklich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zum Nachmittag um 0,82 Prozent auf 133,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,46 Prozent. Auch in anderen Euroländern waren die Renditen deutlich rückläufig.

Neue Inflationszahlen aus der Eurozone fielen durchwachsen aus. Die Gesamtteuerung verharrte mit 5,3 Prozent auf dem Niveau des Vormonats, während Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Allerdings ging die von der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders beachtete Kerninflation zurück.

Commerzbank-Ökonom Christoph Weil erwartet hingegen keine weitere Zinserhöhung durch die EZB im September. Er verweist auf den Rückgang der Kernrate. "Die EZB dürfte dies mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen." Fallende Lebensmittelpreise sollten die Inflation in den kommenden Monaten drücken.

EZB-Direktorin Isabel Schnabel verwies in einer Rede auf den datenabhängigen Ansatz der Notenbank. Dieser erschwere es, vorab einen Zinsgipfel oder dessen Dauer festzulegen, sagte Schnabel am Donnerstag. Die Äußerungen sind für ihre Verhältnisse recht zurückhaltend. Einige Marktteilnehmer begründeten damit die Kursgewinne am Anleihemarkt.

Die nächste Zinssitzung der EZB steht Mitte September an. Ob die Notenbank ihren Inflationskampf mit einer weiteren Zinsanhebung fortsetzt oder abwartet, ist auch nach den neuen Preisdaten ungewiss. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat den Kurs bis zuletzt offen gelassen.

Robuste Konjunkturdaten aus den USA belasteten die Anleihen nicht. Zahlen zu den Konsumausgaben und Einkommen der privaten Haushalte deuteten ebenso wie die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf eine gute Verfassung der US-Wirtschaft hin. Zuletzt hatten einige andere Wirtschaftsdaten enttäuscht./jsl/he