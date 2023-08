EQS-News: Bankhaus Obotria GmbH fordert zur Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 SchVG auf

EQS-News: Bankhaus Obotria GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Bankhaus Obotria GmbH fordert zur Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 SchVG auf



31.08.2023 / 18:05 CET/CEST

Bankhaus Obotritia GmbH fordert zur Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 SchVG bezüglich der Wandelschuldverschreibung der blueplanet Investments AG, Frankfurt am Main („Emittentin“), fällig am 26. Februar 2026, ISIN: DE000A3H3F75 / WKN: A3H3F7, Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 20.000.000,00, auf Aufgrund der Ermächtigung des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Beschluss vom 15.08.2023, HRB 101916 Fall 11) fordert das Bankhaus Obotritia GmbH, Landsberger Straße 155 (Haus 1), 80687 München, vertreten durch die Geschäftsführung („Auffordernder“) hiermit die Inhaber der Schuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung (ISIN: DE000A3H3F75 / WKN: A3H3F7) („Anleihegläubiger“) zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums beginnend am 18.09.2023 um 0:00 Uhr und endend am 20.09.2023 um 24:00 Uhr („Abstimmungszeitraum“) auf („Aufforderung zur Stimmabgabe“). Auch der vom Amtsgericht Frankfurt am Main als Abstimmungsleiter bestimmte Notar Dr. Dirk Otto, Frankfurt am Main fordert als Abstimmungsleiter die Anleihegläubiger zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Abstimmungszeitraums (18.09.2023, 00:00 Uhr und endend am 20.09.2023 um 24:00 Uhr) (eingehend) in Textform (§ 126b BGB) gegenüber dem Abstimmungsleiter entsprechend der vorstehenden Aufforderung zur Stimmabgabe auf und stellt die von dem Auffordernden unterbreiteten Beschlussvorschläge zur Abstimmung. Die Abstimmung ohne Versammlung soll im Zeitraum vom 18.09.2023 um 0:00 Uhr beginnend und endend am 20.09.2023 um 24:00 Uhr (MESZ) stattfinden. Die Aufforderung zur Stimmabgabe wird auf der Homepage https://www.kapitalanlagen-krise.de/blueplanet-investments-ag-abstimmung/ sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Bankhaus Obotritia GmbH Andrea Stuber Heike Strohmeier

